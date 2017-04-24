احتفالا بالكلاسيكو.. سقوط 9 جرحى في العراق (صور)

المصدر: إرم نيوز

أعلنت مديرية الصحة العامة في مدينة أربيل العراقية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الجرحى على خلفية المباراة التي جرت، أمس الأحد، بين ناديي برشلونة وريال مدريد، إلى 9 أشخاص، مشيرة إلى أن إصابة أحدهم خطيرة.

وقال مدير الصحة العامة في أربيل، سامان برزنجي، إن “تسعة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة في أعقاب فوز نادي برشلونة على منافسه التقليدي ريال مدريد”.

وبعد أن أمطر نادي برشلونة غريمه ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، أطلق المشجعون في مدينة أربيل إطلاقات نارية للتعبير عن فرحتهم، فيما قام عدد من الشباب بحركات استعراضية بسياراتهم “التفحيط”.

وتسببت الإطلاقات النارية بإصابة أربعة أشخاص، فيما أدى اصطدام إحدى السيارات بعدد من المتفرجين، بإصابة أربعة آخرين، كما أصيب السائق بإصابات خطيرة، بحسب ما أكده مدير صحة أربيل.

كما قال نوزاد هادي، محافظ أربيل: “الاحتفال بإطلاق النار مخالف للقانون”، متعهداً “بمعاقبة المخالفين”.