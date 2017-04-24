تقييم لاعبي برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

المصدر: أحمد صوفان - إرم نيوز

سباق اللقب يشتعل من جديد، هو العنوان الأبرز لمباراة كلاسيكية بين كبار القوم في إسبانيا، والتي أوفت بكامل عهودها، إذ نجح برشلونة في خطف نقاط المباراة من قلب العاصمة مدريد وانتصر بشقِّ الأنفس على الغريم العاصمي بنتيجة 3-2، وأبقى على طموحاتهِ للحفاظ على لقب “لا ليغا” للموسم الثالث توالياً.

الفريقان ظهرا بمستوى يليق بسمعتهما المحلية والقارية، وأبهرا جماهير الجلد المدور بصورٍ سيخلدها قطعاً تاريخ الـ”كلاسيكو”، وعلى الرغم من سيطرة المُضيف على مجريات اللعب في فترات متفاوتة من المباراة، الا أنّ وجود لاعب بقيمة وأسطورية، ميسي، مع “البارسا” كان كافياً لترجيح الكفّة لمصلحة “الكتلان” في قمة الأسبوع الـ 33 من الدوري الإسباني.

كيف كان تقييم اللاعبين من 10 درجات:

ريال مدريد

كيلور نافاس 8/10 : فشل في الحفاظ على نظافة شباكه للشهر الثالث توالياً لكنه أنقذ أهدافا محققة من بيكي وسواريز وميسي والكاثير.

كارفاخال 7/10 : كان سعيداً بغياب نيمار لكنه احتاج مزيدا من التركيز في الثلث الأخير من الملعب.

ناتشو 6/10 : عدم تمركز صحيح في محور الدفاع سهل الأمور على ميسي لتسجيل هدفيه.

مارسيلو 7/10 : قدم مباراة ممتازة صنع هدف التعادل لخاميس رودريغيز، لكنه أفسد الفرحة بسماحه لسيرجيو روبيرتو بقيادة هجمة الهدف القاتل الى نصف ملعب مدريد.

راموس 5/10 : صنع هدف مدريد الأول و طُرِدَ للمرة الـ 22 في مسيرته.

كاسيميرو 7/10 : سجل الهدف الأول وتجنب الطرد بسبب الخشونة ضد ميسي.

توني كروس 6/10 : مباراة مقبولة ودقة في التمرير لكنه سمح لراكيتيتش بتسجيل الهدف الثاني للبارسا.

لوكا مودريتش 5/10 : تراجع مخيف في مستوى اللاعب لياقياً منذ مطلع العام 2017، قد يُعزى للتقدم في العمر.

غاريث بيل 4/10 : لم يكن جاهزا للمشاركة بسبب عدم التعافي الكامل من الإصابة، أهدر فرصة محققة للتسجيل في شوط المباراة الأول.

كريم بنزيما 6/10 : فاقد التركيز خلال معظم فترات اللقاء، كان له مجموعة من الفرص أنقذها تيرشتيغن.

رونالدو 5/10 : أضاع مجموعة من الفرص المحققة للتسجيل بسبب تألق تيرشتيغن أو بسبب رعونته في بعض الأحيان.

اسينسيو 7/10 : أفضل من غاريث بيل، لا يزال قليل الخبرة لحسم مباريات بحجم الكلاسيكو.

كوفاسيتش 6/10 : عوّض خروج كاسيميرو لكنه فشل في مراقبة ميسي والحد من خطورته.

خاميس 8/10 : أفضل احتياطي في ريال مدريد بتسجيله هدف التعادل 2-2.

برشلونة

تيرشتيغن 8/10: تصديات خيالية لرونالدو وبنزيما وكروس ومودريتش لكنه أخطأ في هدف كاسيميرو.

سيرجي روبيرتو 8/10 : صانع أفراح برشلونة بقيادته هجمة الانتصار أما دفاعياً فهو ضعيف لأن مركزه الأساسي في الوسط.

اومتيتي 6/10 : صلب دفاعياً مع بعض الأخطاء الساذجة كما في لقطة ضربة الجزاء غير المحتسبة لرونالدو مع بداية اللقاء.

بيكيه 6/10 : فشل في احتواء كريستيانو رونالدو في المواجهات الثنائية وأضاع هدفا محققا في الشوط الثاني.

جوردي البا 7/10 : جيد هجومياً ضعيف دفاعياً ساهم في هدف الفوز لميسي.

بوسكيتس 6/10: ارتكب مجموعة أخطاء في الوسط لكنه قدم مباراة مقبولة.

انييستا 7/10 : شوط أول جيد وثان هزيل بسبب انخفاض المخزون اللياقي.

راكيتيتش 8/10 : مباراة ممتازة مع تسجيل هدف التقدم الثاني للبارسا وتقديم العون الدفاعي لسيرجي.

الكاثير 5/10 : لا يليق بحجم الكلاسيكو أو برشلونة، الأمر ذاته ينطبق على جوميس.

سواريز 4/10 : مباراة للنسيان للمهاجم الأوروغوياني.

ليو ميسي 10/10: عاد للتسجيل في شباك مدريد للمرة الأولى منذ العام 2014، وصل حاجز 500 هدف مع الكتلان وأفضل لاعب في المباراة، ليو ميسي خارج التقييم.