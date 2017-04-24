خسارة الكلاسيكو تؤثر على علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن جورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، ألغت احتفالا كان مقررا يوم الأحد بعد خسارة ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين أمام غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو.

وقدم ليونيل ميسي عرضا مذهلا وتمكن من إسكات مشجعي سانتياغو برنابيو بعدما أحرز هدفه رقم 500 مع برشلونة ليقوده لفوز مثير على ريال مدريد.

وسجل ميسي هدفين وجاء هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتساوى برشلونة مع ريال في رصيد النقاط البالغ 75 في صدارة المسابقة رغم أنه يتبقى لريال مباراة واحدة مؤجلة.

وكان ميسي صاحب الأداء الرائع بمثابة كابوس لريال مدريد، الذي تعرض قائده سيرغيو راموس للطرد بسبب تدخل عنيف ضد اللاعب الأرجنتيني، بينما كان كاسيميرو محظوظا في تجنب الحصول على بطاقة حمراء بعد عدة أخطاء متكررة ضد صاحب القميص رقم 10.

وقالت صحيفة “كوريو دا مانيا”، يوم الاثنين، إن رودريغيز ألغت حفلا كان مقررا للاحتفال بفوز النادي الملكي على غريمه التقليدي.

وكان من المفترض لهذا الحفل أن يقام في منزل رونالدو، حال فوز ريال مدريد على برشلونة والذي كان متوقعا حدوثه عمليا في ظل تراجع أداء النادي الكتالوني وتألق النادي الملكي.

ولم يقتصر الأمر على إلغاء الحفل، بل تم تحذير رودريغيز من إقامة الحفلات في منزل رونالدو بسبب الفأل السيئ.