مارسيلو: أتحمل الذنب وخرجنا برأس مرفوعة

المصدر: مدريد - إرم نيوز

اعتبر الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني، البرازيلي مارسيلو، أنه يتحمل “ذنب” خسارة فريقه من برشلونة 2-3 في “كلاسيكو الأرض”، مشيراً إلى أنه لو ارتكب “مخالفة فنية في الدقيقة الأخيرة من اللقاء لما تمكن الخصم من التسجيل”.

يُشار إلى أن هدف الفوز جاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الهدف الأول.

وكان مارسيلو أمامه فرصة في اللعبة الأخيرة لارتكاب مخالفة ضد سيرجي روبرتو، لكنه لم يفعلها، لتكتمل ويسجل ليو منها هدف الفوز.

وقال اللاعب: “تمكنا من التعادل في مباراة كان الكثيرون فقدوا الأمل فيها، في ظل اللعب في نقص عددي.. لو ارتكبت مخالفة، لما سجلوا.. رؤية المستقبل مستحيلة، لكن أتحمل الذنب.. خرجنا برأس مرفوعة، ونحن أمامنا فرص للفوز في بطولتين ويمكننا التقدم بصورة جيدة”.

وأكمل مارسيلو: “هي أشياء تحدث في كرة القدم، ربما معي أو مع لاعب آخر، لا تعرف إذا ما كنت ستتعرض للطرد عقب ارتكاب خطأ أم لا.. الأمور هربت من بين أيدينا وسجلوا، لكن نخرج برأس مرفوعة”.

وشدد البرازيلي على أن هذه النتيجة لن تؤثر على معنويات الريال بـ”أي صورة”.

وبخصوص طرد سرجيو راموس، قال إن الأخير كان في قمة الغضب، ورفض الحديث عن أداء الحكم، لكنه اكتفى بقول: “أن تلعب منقوصاً، هو أمر غاية في السوء”.