لماذا أصبح برشلونة أقرب للقب الدوري الإسباني من ريال مدريد؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أشعل برشلونة الصراع على لقب الدوري الإسباني بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-2 على ملعب سانتياغو بيرنابيو، أمس الأحد، لينتزع الصدارة بفارق المواجهات المباشرة رغم تساويهما في النقط برصيد 75 نقطة.

ورغم أن ريال مدريد لديه لقاء مؤجل أمام سيلتا فيغو خارج ملعبه يكفيه للعودة للصدارة بفارق نقطة أو 3 نقاط حال التعادل أو الفوز، لكن برشلونة يبقى مرشحا أبرز للحفاظ على لقبه بطلا لليغا لعدة عوامل أبرزها:

لقاءات سهلة لبرشلونة وصعبة لريال مدريد

برشلونة أمامه لقاءات سهلة في خمس الجولات المقبلة ومؤهل للفوز فيها جميعا، إذ يلتقي أوساسونا وإسبانيول وفياريال ولاس بالماس وإيبار، ويبقى لقاء فياريال الأصعب نسبيا، لكنه سيقام على أرض ملعبه الكامب نو .

وعلى الجانب الآخر، يواجه ريال مدريد تحديات صعبة أبرزها مباراتا فالنسيا وإشبيلية على أرض ملعبه، وهما فريقان سببا له مشاكل في السابق، كما يواجه سيلتا فيغو وديبورتيفو لاكورنيا ومالاغا خارج ملعبه وهي فرق تعودت على مقارعة الكبار وتحقيق المفاجآت، ويبقى لقاء غرناطة الوحيد السهل على الورق.

مشاكل دفاعية لريال مدريد

بطرد سيرجيو راموس يواجه الفرنسي زين الدين زيدان مشكلة في الخط الدفاعي، وسيكون مضطرا للعب بكاسيميرو في قلب الدفاع برفقة ناتشو في غياب فاران وبيبي المصابين، وفي انتظار عدد المباريات التي سيتم خلالها توقيف قائده المتألق.

دوري أبطال أوروبا

سيكون الإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في صالح برشلونة، الذي سيلعب براحة أكبر فيما تبقى من الموسم، بينما ريال مدريد مطالب بلعب نصف النهائي أمام جاره أتلتيكو مدريد، بالإضافة للقائه المؤجل أمام سيلتا فيغو وهو ما يزيد من ضغط اللقاءات على كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.