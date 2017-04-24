إنريكي: ميسي جزء من تاريخ برشلونة العظيم.. وإنييستا: فريقنا لم يمت

المصدر: مدريد - إرم نيوز

أثنى لويس إنريكي، مدرب برشلونة، بفوز فريقه القاتل 3 / 2 على غريمه التقليدي ومضيفه ريال مدريد في المرحلة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني، أمس الأحد.

وقال إنريكي، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: “إنه يوم كبير لكل الكتالونيين.. حصلنا على دفعة معنوية كبيرة في ظل سعينا للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني”.

أشار إنريكي إلى أنه كان يتعين عليه اللجوء إلى الدفاع عندما تقدم 2 / 1 رغم النقص العددي الذي عانى منه الريال عقب طرد لاعبه سيرخيو راموس في الدقيقة 77، موضحا أن الفريق الملكي أحد أبرز الفرق تميزا في التمريرات العرضية بفضل كفاءة ظهيريه الأيسر مارسيللو والأيمن دانييل كارفخال، غير أن الفريق الكتالوني قلب الأمور رأسا على عقب في النهاية.

ولم يغفل مدرب برشلونة الإشادة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدفين في اللقاء، ليرفع رصيده التهديفي مع الفريق إلى 500 هدف بمختلف المسابقات.

وأوضح إنريكي: “ميسي جزء من تاريخ برشلونة العظيم، ودائما ما يصنع الفارق في اللحظات الحاسمة، وهذا ما قام به اليوم”.

من جانبه، أكد أندرياس إنييستا، قائد فريق برشلونة، أن فريقه لم يمت ونجح في النهوض سريعا عقب خروجه من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي، يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح إنييستا، في تصريحات إعلامية أدلى بها عقب المباراة: “لقد حققنا الهدف من المباراة وهو حصد النقاط الثلاث وأضفنا مزيدا من الضغط لدى لاعبي الريال”.

وأضاف إنييستا: “برشلونة لم يمت بعد الخروج من دوري الأبطال ولكنه عاد مجددا، وسنقاتل حتى النهاية من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني”.

وكشف النجم الإسباني المخضرم أن الانتصار الذي حققه برشلونة اليوم أعطى روحا جديدة للمنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، مشيراً إلى أن الريال لم يعد بإمكانه فقدان المزيد من النقاط خلال المراحل المقبلة في البطولة.

وأردف: “إن نتيجة المباراة هي انعكاس حقيقي لمستوى اللقاء الذي كان جيدا جدا، حيث سنحت الكثير من الفرص للاعبي الفريقين، ولكننا كنا أكثر نجاعة”.

وتابع: “الريال عانى بالفعل من النقص العددي عقب طرد سيرخيو راموس في الدقيقة الـ 77، ونجحنا في استغلال معاناته بعدما حسمنا اللقاء في النهاية لمصلحتنا”.