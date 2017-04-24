ماذا قال زيدان بعد الهزيمة أمام برشلونة في الكلاسيكو؟

المصدر: مدريد - إرم نيوز

رفض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التعليق على طرد مدافع سيرخيو راموس خلال مباراة الفريق التي خسرها 2 / 3 أمام ضيفه ومنافسه التقليدي العنيد برشلونة في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني. ولم يتردد الحكم في طرد راموس في الدقيقة 77 بسبب الخشونة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في مباراة القمة (الكلاسيكو) أمس.

وقال زيدان، في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” الرياضية بعد انتهاء المباراة: “أعتقد أنه قرار الحكم (بشأن طرد راموس)، لا أتدخل في عمل الحكام”.

وعن الخسارة الأولى للفريق على ملعبه في استاد “سانتياغو برنابيو” بالدوري الإسباني هذا الموسم، قال زيدان: “بالتأكيد، أشعر بإحباط شديد وخيبة أمل كبيرة، كنا نستحق نتيجة أفضل لكنها كرة القدم”.

وأوضح: “كنا نعلم أننا سنواجه فريقا جيدا يمكنه إلحاق الضرر بنا.. قدمنا أداء جيدا في المباراة وحتى بعد طرد راموس.. وسنحت لنا الفرصة للسيطرة على مجريات اللعب لكنها كرة القدم”.

وأضاف: “بالطبع، الفريق يشعر الآن بخيبة أمل خاصة وأن الخسارة جاءت على ملعبنا.. ولكن شيئا لم يتغير.. سنواصل العمل استعدادا لمباراتنا المقبلة يوم الأربعاء أمام ديبورتيفو لاكورونا”.