نقل مدافع فالنسيا للمستشفى بسبب ضربه بالكرة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

نُقل إيزكييل غاراي، مدافع فالنسيا الإسباني، إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الخفافيش ضد مالاغا، والتي انتهت بخسارة الفريق الأندلسي 2/0 في الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

وسدد أحد لاعبي مالاغا الكرة بشكل قوي من ركلة ثابتة لتصطدم في وجه المدافع الأرجنتيني ليسقط على أرضية الملعب، وتم علاج اللاعب في الملعب؛ إلا أن هذا لم يبدُ كافيًا.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “تم نقل غاراي إلى المستشفى؛ لإجراء الفحوصات الطبية بعد خروجه مصابًا من الملعب”.

ورفع مالاغا رصيده إلى 36 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر.