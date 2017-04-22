زيدان يتحدث عن جاهزية رونالدو وبيل ومشاركة نيمار في الكلاسيكو

المصدر: مدريد - إرم نيوز

تحدث الفرنسي زيدان الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي المخصص لقمة الجولة 33 من الليغا، والتي يستضيف فيها الفريق الملكي نادي برشلونة.

وتحدث زيدان عن عدد من الأمور التي تخص فريقه، وأهمها جاهزية الويلزي غاريث بيل، نجم الفريق الملكي، والذي ابتعد خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الإصابة.

وأضاف زيدان في تصريحاته “أمامنا مباراة كبيرة وهامة بالنسبة لنا، لدينا حماس كبير، ونرغب في مواصلة العمل الجيد”.

وأكمل “في حالة انتصرنا غدًا فإن ذلك يعني أننا حسمنا اللقب، أمامنا العديد من المباريات بعد الكلاسيكو”.

وتابع متحدثًا عن حالة بيل “سيكون متواجدًا في القائمة، لكن سنرى إن كان يمكنه المشاركة بشكل أساسي”.

وأكمل “يجب أن نقاتل غدًا من أجل الحصول على نقاط المباراة، وسنفعل كل ما يمكننا من أجل ذلك، الكلاسيكو مباراة مهمة للغاية، وسنلعب أمام فريق كبير وعلينا الاستعداد بشكل جيد ومثالي”.

وأكمل متحدثًا عن إمكانية مشاركة البرازيلي نيمار، نجم برشلونة، رغم إيقافه: “لا أعرف إذا كان نيمار سيلعب أم لا، ولست مهتمًا بهذا الأمر”.

وتابع “خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا لن يؤثر عليهم نفسيًا، سوف نلعب أمام فريق كبير غدًا”.

واختتم زيدان حديثه بالتطرق إلى جاهزية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فقال: “رونالدو جاهز، وهو دائمًا يظهر في المباريات الكبيرة والهامة، وجوده في الملعب أمر مهم جدًا بالنسبة للفريق”.