نجل كريستيانو رونالدو يحرز هدفًا مذهلًا على طريقة والده (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، فيديو مثيرًا لنجله الصغير “جونيور”، وهو يحرز هدفًا رائعًا.

ووفقًا للفيديو الذي نشره رونالدو عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، اليوم السبت، فقد ظهر أن الابن يسير على نهجم والده، حيث أحرز هدفًا من ركلة حرة مباشرة على نفس طريقة والده.

ابن الوز عوام … الدون كريستيانو “فخور جدًا ببطلي الصغير .. يا له من هدف سييييييي” pic.twitter.com/bGeAIyHbjx — أبو نورة (@fmaa74) April 22, 2017

وعلق رونالدو على الفيديو قائلاً: “فخور جدًا ببطلي الصغير.. يا له من هدف”.

وكانت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، قالت إن جونيور نجل رونالدو، نيلعب مع فريق شباب بوزويلو، الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.