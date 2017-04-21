هل تنهي طموحات سيلتا فيغو أحلام مانشستر يونايتد

المصدر: مدريد - إرم نيوز

سينحّي سيلتا فيغو كافة الفوارق جانبًا عندما يواجه مانشستر يونايتد المخضرم في قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم على أمل خلافة إشبيلية في اللقب الذي احتكره في آخر 3 مواسم.

ويفتقر سيلتا فيغو المنتمي، لمدينة صغيرة شمال غرب إسبانيا ويسكنها نحو 300 ألف شخص، للتاريخ العريق في المسابقات الأوروبية على عكس مانشستر يونايتد كما لا يقارَن بطرفي المباراة الأخرى في قبل النهائي أولمبيك ليون وأياكس أمستردام.

ولم يسبق لسيلتا فيغو، الذي يستضيف مباراة الذهاب في الرابع من مايو المقبل، التتويج بأي لقب كبير لكنه تطور بشكل سريع في المواسم الأخيرة تحت قيادة اثنين من المدربين الشبان رغم رحيل أبرز لاعبي الفريق.

وهبط سيلتا فيغو للدرجة الثانية في 2007 وعانى من مشاكل مالية هددت استمراره، لكنه قاوم ليعود لدوري الأضواء في 2012.

وكان البقاء في المسابقة في الموسم الأول إنجازًا يبشر بمستقبل مشرق للنادي.

وبعدها تسلم القيادة لويس إنريكي المدرب الحالي لبرشلونة لينعم الفريق بالاستقرار ويصبح ضمن أندية النصف الأعلى من المسابقة كما بزغ نجم المهاجم إياغو أسباس ثم أكمل المسيرة المدرب إدواردو بيريتزو.

أسلوب الضغط

واعتمد الأرجنتيني بيريتزو، المحب لمواطنه مارسيلو بيلسا، على فرض ضغط شديد وخانق على المنافسين كما يدعم الفريق جمهور متحمس في استاد بالايدوس الذي يسع 29 ألف متفرج.

وقطع سيلتا فيغو خطوة مهمة للأمام عندما احتل المركز السادس في الدوري ليتأهل للدوري الأوروبي.

وتم بيع الجناح نوليتو لمانشستر سيتي لكن سيلتا فيغو تعاقد مع بيون سيستو من الدانمارك.

ويملك هذا المهاجم المولود في أوغندا سجلًا جيدًا أمام مانشستر يونايتد حيث هز شباكه مرتين بقميص ناديه السابق ميتلاند في نفس المسابقة القارية الموسم الماضي ويمتاز بالسرعة وبقوة التسديد.

وعاد أسباس للتألق بعد فترة غير ناجحة مع ليفربول وأحرز 16 هدفًا في الدوري ليعود لتشكيلة منتخب إسبانيا.

وشكًل أسباس ثنائيًا هجوميًا قويًا مع السويدي جون جيديتي اللاعب السابق لمانشستر سيتي والذي يتطلع لخوض المباراة النهائية في مسقط رأسه يوم 24 مايو.

وقال جيديتي: “خوض نهائي الدوري الأوروبي يمثل دافعًا كافيًا لكن بالطبع سيكون اللعب في ستوكهولم أمرًا رائعًا بالنسبة لي. ولدت ونشأت في هذه المدينة.. إنها في قلبي”.

وحقق سيلتا فيغو نتائج قوية هذا الموسم حيث فاز على برشلونة في الدوري وأطاح بريال مدريد من كأس الملك وفاز على أرض شاختار دونيتسك الأوكراني في الدوري الأوروبي.

وأضاف جيديتي: “نلعب بشكل جيد جدًا ولدينا تشكيلة رائعة ونعمل بجدية”.

“نحن عائلة كبيرة ويمكننا التفوق على أي فريق إذا لعبنا بطريقتنا المعتادة”.