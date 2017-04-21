5 مباريات بين ريال مدريد وبرشلونة حدّدت بطل الدوري الإسباني

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

يمكن أن يقطع ريال مدريد خطوة أخرى نحو حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف برشلونة حامل اللقب يوم الأحد‭ ‬المقبل حيث يسعى لزيادة الفارق مع غريمه الأكبر إلى ست نقاط بالإضافة إلى أنه لعب مباراة أقل.

وفيما يلي خمس مباريات بين أكبر فريقين في إسبانيا حددت لقب الدوري.

* مارس آذار 1960: برشلونة 3-1 ريال مدريد

كان ريال مدريد المسيطر على كأس أوروبا في موقف جيد لاستعادة لقب الدوري من برشلونة عندما حلّ ضيفًا على نو كامب حيث كان يتفوق بنقطتين، وبدا أن هدف التعادل الذي أحرزه الفريدو دي ستيفانو في الشوط الثاني سيمنح ريال مدريد التفوق لكن ايلوغيو مارتينيز ورامون بيابيردي سجلا هدفين في دقيقتين ليتساوى الفريقان في عدد النقاط ويتقدم برشلونة بفارق الأهداف.

حافظ برشلونة على تفوقه في المباريات المتبقية ليحافظ على لقبه.

* مايو أيار 1994: ريال مدريد صفر-1 برشلونة

كان ريال مدريد بعيدًا عن المنافسة عندما استضاف غريمه في الجولة قبل الأخيرة من الموسم لكن كان يتمنى إنهاء آماله في اللحاق بديبورتيفو لا كورونيا المتصدر، وخيم الصمت على استاد سانتياجو برنابيو بعد هدف متأخر من غويرمو امور واستمرت المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة.

وفاز فريق المدرب يوهان كرويف باللقب للمرة الرابعة على التوالي عندما فاز على اشبيلية وتعادل ديبورتيفو مع بلنسية بعدما أهدر ركلة جزاء.

* مايو أيار 2009: ريال مدريد 2-6 برشلونة

بعد فترة سيئة في النصف الأول من الموسم تحت قيادة المدرب بيرند شوستر تعافى ريال مدريد بشكل كبير مع المدرب المؤقت خواندي راموس بالفوز في 17 من 18 مباراة.

الفوز في برنابيو كان سيمنح ريال مدريد فرصة تقليص الفارق مع برشلونة إلى نقطة واحدة لكن بيب غوارديولا مدرب برشلونة كان يستعد لترك بصمته كمدرب.

وفي منتصف الشوط الأول قرر أن يلعب ليونيل ميسي في مركز المهاجم وشاهد انتصار فريقه الساحق ليقترب من اللقب.

* أبريل نيسان 2010: ريال مدريد صفر-2 برشلونة

بعد فوز برشلونة بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال التاريخية في الموسم السابق أنفق ريال مدريد أكثر من 200 مليون يورو (214.4 مليون دولار) مع عودة فلورنتينو بيريز لرئاسة النادي في التعاقد مع كريستيانو رونالدو وكاكا وشابي الونسو وكريم بنزيمة بهدف إسقاط الفريق القطالوني والتفوق عليه.

انحصر سباق المنافسة بين الفريقين وكانا يملكان نفس عدد النقاط لكن برشلونة مرة أخرى كان الفائز في برنابيو ليقترب من اللقب بعد هدفين من ميسي وبيدرو اللذين تخرجا في اكاديمية برشلونة لتؤكد وسائل إعلام بعد ذلك أن مدرسة برشلونة تفوقت على أموال ريال مدريد.

* أبريل نيسان 2012: برشلونة 1-2 ريال مدريد

تعاقد ريال مدريد مع ثلاثة مدربين في محاولة لإنهاء سيطرة برشلونة المحلية تحت قيادة غوارديولا وأخيرًا نجح بذلك مع البرتغالي جوزيه مورينيو الذي قاده لرقم قياسي لأكبر عدد من النقاط على الإطلاق وهو 100 نقطة.

حسم ريال مدريد اللقب بفضل هدف الفوز المتأخر من رونالدو الذي احتفل مطالبًا جماهير برشلونة التي وصلت إلى 99 ألفًا في برنابيو بالهدوء.