هكذا يحيي ميسي موسمه أمام ريال مدريد

المصدر: برشلونة ـ إرم نيوز

يحتاج ليونيل ميسي إلى هدفين فقط ليصل رصيده إلى 500 هدف مع برشلونة وسيتطلع لتحقيق هذا الإنجاز في مواجهة المنافس الأكبر ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

ومر نحو 12 عامًا منذ أن هز اللاعب الأرجنتيني الشباك للمرة الأولى ضد البسيط في نو كامب ولا يوجد وقت أفضل من هذه القمة ليصل إلى الرقم الساحر خاصة في أسبوع بدأ بشكل رائع لمنافسه كريستيانو رونالدو الذي وصل إلى مئة هدف في دوري أبطال أوروبا.

ويتعرض برشلونة، الذي يتأخر بثلاث نقاط عن ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، لضغط أكبر بعد خروجه من دوري الأبطال أمام يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي.

وربما لخص مشهد سقوط ميسي والدماء تنزف من وجهه بعد تدخل عنيف من ميراليم بيانيتش أداء الفريق الكتالوني مؤخرًا.

وافتقر برشلونة للرغبة والعزيمة على إسقاط منافسيه.

وكان الأمر الأبرز في خروجه من دوري الأبطال هو فشل ساحره الأرجنتيني في اختراق دفاع المنافسين بعد أن نجح الفريق الايطالي في التصدي له تمامًا وإبعاده عن مرماه.

وعلى العكس فإن رونالدو نجح وتقريبا بشكل منفرد في قيادة ريال مدريد لتجاوز بايرن ميونخ وبدا ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات حزينًا بمرور الوقت قبل أن يودع برشلونة دوري الأبطال.

لكن رونالدينيو زميله السابق في برشلونة يدعمه مؤكدا أنه قادر على العودة إلى قمة مستواه.

وقال رونالدينيو “هذه قصة رائعة. هو يقترب من تسجيل 500 هدف للفريق وصنعت له هدفه الأول. هو شخص رائع. من المذهل أن ترى كل انجازاته وما يزال يملك الكثير ليقدمه”.

لكن كلمات اللاعب البرازيلي السابق ستكون محل اختبار مع غياب الموقوف نيمار فإن التركيز على ميسي سيكون أكبر.

وسيحتاج اللاعب الأرجنتيني لتقديم مستواه الرائع لو أراد برشلونة تجاوز فريق المدرب زين الدين زيدان المتألق الذي لم يخسر في أخر 12 مباراة.

وبعد فوزين فقط في أخر خمس مباريات والخروج من دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي من دور الثمانية فإن موسم برشلونة أصبح في خطر والخسارة أمام ريال مدريد ستتركه ينافس فقط على لقب كأس ملك إسبانيا عندما يواجه الافيس في النهائي.

ورغم أن ميسي يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 29 هدفا فإنه لم يستطع هز شباك ريال مدريد في أخر ست مواجهات منذ أن أحرز ثلاثة أهداف في سانتياغو برنابيو في 2014 بينما في نفس الفترة أحرز رونالدو ثلاثة أهداف في خمس مباريات.