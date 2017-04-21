شاكيرا قد تبعد بيكيه عن برشلونة.. تعرف على السبب

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

لا يفكر المدافع الإسباني جيرارد بيكيه البالغ من العمر 30 سنة في الرحيل عن أوروبا في الوقت الحالي ويفضل البقاء في اللعب في المستوى العالمي لمواسم إضافية رغم كونه أعلن نهاية مشواره الدولي مع منتخب إسبانيا بعد مونديال روسيا 2018.

وقال موقع “دياريو غول” الإسباني أن المدافع الإسباني سيلعب مستقبلًا في الدوري الأمريكي للمحترفين لكون صديقته المغنية شاكيرا ترغب في الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل أعمالها وجولاتها الفنية.

وستقوم شاكيرا بجولة فنية في الأسابيع القادمة عبر العالم وسبق لها أن قالت في فيديو عبر الموقع الاجتماعية :” لو شاهد بيكيه تايرونا في كولومبيا يومًا فلن يعود لبرشلونة.”

وتعتبر تايرونا من الحدائق الجميلة في العالم في كولومبيا، لكن المغنية الشهيرة تفضل الرحيل نحو الولايات المتحدة الأمريكية وتستقر حاليًا في برشلونة بإسبانيا من أجل صديقها بيكيه وأولادهما وتنتظر رحيله نحو دوري آخر في المستقبل القريب أو البعيد.