ليس بينهم ميسي وسواريز.. من هم أفضل 3 مهاجمين وفقا لنيمار؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

كشف النجم البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة وعميد المنتخب البرازيلي عن أفضل 3 مهاجمين من الجيل الجديد في حوار مع موقع “إسبورت أنتيراتيفو” ولم يذكر المهاجمين الحاليين زميليه لويس سواريز وميسي وغريمه كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.

واعتبر النجم البرازيلي أن الثلاثي الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي جابرييل خيسوس والأرجنتيني باولو ديبالا هم الأفضل حاليا والجيل الصاعد في المستقبل.

وقال نيمار “من الجيل الجديد أحب فعلا غريزمان لكن لدي عاطفة أقوى لخيسوس الذي أحب طريقة لعبه كما أننا لعبنا سويا وتشاركنا في الفوز بذهبية الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو ودخل المنتخب الأول وقدم إضافات قوية.”

وتحدث نيمار عن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس وقال “اخترت أيضا النجم الصاعد ديبالا لكونه يملك قدما يسرى رائعة لو تركته حرا سيحدث لك المشاكل والمتاعب.”

وأضاف نجم برشلونة متحدثا عن لقاء فريقه أمام يوفنتوس “في لقاء الأربعاء لن نترك أمام ديبالا المساحات حتى لا نتعرض للأذى منه.”