“سيلفي” نجم غرناطة الإسباني يتحوّل إلى فضيحة (صورة)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

لم يدرك إسحاق كوينكا نجم غرناطة الإسباني أنه خلال التقاطه صورة “سيلفي” في أحد شوارع المدينة الإسبانية أن رجلاً عاريًا يظهر في الخلفية.

رغم أن كوينكا نشر الصورة بالفعل على حسابه في “تويتر”، إلا أنه لم ير الرجل العاري في الخلفية الذي كان يتجول في الشارع.

وليست هذه أول مرة التي يظهر فيها الرجل العاري مجهول الهوية في ساحة غرناطة الجديدة، حيث فاجأ السكان الأسبوع الماضي بالسير بنفس الهيئة في الشارع.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن الرجل أبلغ شرطة المدينة أنه يسير عاريًا للبحث عن السلام.

لا توجد قوانين في غرناطة تحظر على الناس السير عراة في الشارع، لكن هذا القانون موجود في أماكن أخرى في إسبانيا مثل برشلونة.

ولم ينجح الإنجليزي توني آدامز، المدير الفني الجديد لغرناطة، في قيادة الفريق للانتصار في أولى مبارياته، حيث أصيب بخيبة أمل بعد الخسارة على ملعبه بثلاثة أهداف نظيفة أمام سيلتا فيغو، يوم الأحد.

وبهذه النتيجة يصبح غرناطة في المركز 19 برصيد 20 نقطة من 32 مباراة على بُعد سبع نقاط خلف منطقة الأمان بعد خسارة ليغانيس صاحب المركز 17 أمام إسبانيول.

ولم يفز غرناطة في الدوري منذ أول مارس/آذار الماضي وتعهد آدمز، لاعب آرسنال وإنجلترا السابق، “بالعمل على تحقيق معجزة” لدى توليه المسؤولية الأسبوع الماضي.