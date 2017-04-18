كريستيانو رونالدو يسرد قصة حياته في إعلان مؤثر (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

ظهر كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، في إعلان عاطفي جديد يبرز فيه قصة حياته وتحوله من لاعب مغمور صغير إلى أفضل لاعب في العالم أربع مرات.

يبدأ الإعلان ورونالدو طفل صغير يتحدث لوالدته عندما كان يدافع عن ألوان سبورتنغ لشبونة البرتغالي ووالدته في مسقط رأسه في ماديرا.

وبعد تألقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراة ودية يصر السير أليكس فيرغسون على التعاقد معه ليصبح أغلى لاعب شاب في تاريخ كرة القدم بانتقاله من سبورتنغ إلى أولد ترافورد.

ويظهر في الإعلان كيف خرج من سيارته قبل الحديث إلى والدته في الهاتف، وأشاد في الإعلان ذاته بفيرغسون بقوله: “أردت ارتداء قميص 28، لكن السير فيرغسون منحني الرقم 7 وقال لي إنه رقم الملوك”، وردَّ والده فيما بعد قائلاً: “يوجد ملك واحد فقط هو أنت”.

ويستمر الإعلان حتى انتقال رونالدو البالغ من العمر 32 عامًا إلى ريال مدريد قبل أن يرفع كأس أوروبا 2016 في فرنسا.