5 لاعبين غاضبين من رونالدو في ريال مدريد.. تعرف عليهم

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

كشف موقع “ديارو غول” عن أسماء اللاعبين الذين أبلغوا القائد سيرجيو راموس عدم رضاهم عن وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل فريق ريال مدريد، خاصة بعد تراجع مستواه في الموسم الحالي وعدم قدرته على العودة للدفاع لمساعدة مارسيلو في الجهة اليسرى.

وكانت المفاجأة أن الكرواتي لوكا مودريتش عبّر عن عدم رضاه عن الفردية الزائدة للنجم البرتغالي داخل الفريق واعتبرها تضر بالمجموعة واللعب الجماعي وطالب بضرورة أن يلعب النجم البرتغالي كقلب هجوم.

كما عبّر الويلزي غاريث بيل مرة أخرى عن رغبته في اللعب في وسط الميدان وليس على الأجنحة، بينما لا يعتبر ألفارو موراتا ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو الباحثون عن مكان في هجوم الفريق النجم البرتغالي صديقًا لهم داخل الملعب أو خارجه.

واجتمع اللاعبون الخمسة بالعميد سيرجيو راموس وأبلغوه رأيهم بصراحة وبسرية دون رغبة منهم في إثارة المشاكل داخل المجموعة.

وتحدث سيرجيو راموس مع النجم البرتغالي بشكل ثنائي في محاولة لدفعه لبذل مجهود إضافي مع زملائه.

ويبقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الوحيد القادر على لحم المجموعة التي تعرف عدة مشاكل بينها رغم الهدوء الذي ميّز غرف ملابس لاعبي ريال مدريد مؤخرًا.