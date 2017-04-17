ريال مدريد يحسم مصير زيدان

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

حسم ريال مدريد مصير مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بالبقاء للموسم المقبل سواء فاز بالليغا ودوري أبطال أوروبا أو خسر البطولتين.

ويرى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، أن مسألة بقاء زيدان مدربا للفريق ليست من المسائل الملحة في ظل سعي النادي للتعاقدات الصيفية الجديدة والتي يعمل عليها زيدان.

ويتمتع بيريز وزيدان بعلاقة ثقة متبادلة تصل إلى حد الثقة العمياء في المدرب الفرنسي الذي توج بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي مع الريال.

ولا يقيس بيريز حجم انجازات زيدان بالنتائج بل بالعلاقة الطيبة التي تربطه بالجميع في النادي والجماهير وحتى العاملين في الإدارة واللاعبين وهو ما غلف الهدوء والسكينة داخل أروقة النادي الملكي.

وبالتالي فإن بقاء أسطورة فرنسا مديرا فنيا لريال مدريد في 2018 أمر شكلي لكن في الوقت ذاته لا يمكن اعتبار نموذج السير أليكس فيرغسون الذي بقى مدربا لمانشستر يونايتد طيلة 26 عاما أمرا واقعيا في الكرة الحديثة؛ ما يعني أن زيدان سيبقى مدربا للفريق لكن ليس لفترة طويلة للغاية، وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

يمكن أن يعتبر مجرد تجديد عقد زيدان انجازًا له حيث كان جوزيه مورينيو الوحيد بين مدربي ريال مدريد السابقين الذي مدد عقده مع النادي.

ويسعى زيدان للتتويج بثنائية الدوري ودوري الأبطال للمرة الأولى في موسم واحد مع النادي منذ عام 1958، وحال تحقيقه ذلك سيكون إنجازا كبيرا بالتأكيد.

ويتصدر ريال مدريد الليغا بفارق ثلاث نقاط ومباراة مؤجلة عن برشلونة واقترب بشدة من التأهل لقبل نهائي دوري الأبطال بعد فوزه في ميونخ بهدفين مقابل هدف على بايرن ميونخ قبل مباراة العودة في سانتياغو برنابيو، يوم الثلاثاء.