هل وقع سامباولي عقود قيادته للمنتخب الأرجنتيني؟ المدرب يجيب

المصدر: فالنسيا - إرم نيوز

أكد خورخي سامباولي، المدير الفني لإشبيلية الإسباني، أنه لا يعلم ما إذا كان محاميه اجتمع مع مسؤولين في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للتفاوض حول إمكانية توليه منصب مدرب منتخب الأرجنتين.

وقال سامباولي، عقب تعادل فريقه، أمس الأحد، دون أهداف، أمام مضيفه فالنسيا في الدوري الإسباني: “سأبقى حتى تنتهي المباريات الست المتبقية من أجل أن يحقق إشبيلية هدفه، الحاضر هو ما يشغلني، لم أعقد أي اجتماع مع أي أحد، لا أعرف شيئا عن ذلك الاجتماع”.

وأكد العديد من وسائل الإعلام أن فيرناندو باريديس، محامي سامباولي، اجتمع في برشلونة مع كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، من أجل التفاوض حول تولي موكله منصب المدير الفني لمنتخب التانغو.

وتحدث سامباولي عن مباراة فريقه أمام فالنسيا، موضحا: “لقد كانت مباراة مفتوحة بشكل كبير، سعى كلا الفريقين للفوز بها، كانت هناك ندية بين الجانبين في الشوط الأول، في الشوط الثاني سيطرنا على مجريات اللعب وسنحت لنا فرص لم نحسن استغلالها”.

وأشاد سامباولي بتوحد فريقه من أجل تحقيق هدفه باحتلال المركز الرابع في ترتيب مسابقة الليغا، حتى يتسنى له خوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.