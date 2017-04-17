نيمار: أتمنى اللعب لصالح فلامنغو يومًا ما

المصدر: ريو دي جانيرو – إرم نيوز

اعترف اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة الإسباني وأحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الراهن، أنه يرغب في أن يلعب ضمن صفوف نادي فلامنغو البرازيلي في يوم ما خلال مسيرته.

وقال النجم البرازيلي في مقابلة مع قناة “أو غلوبو” التلفزيونية: “أرغب كثيرا في اللعب لصالح فلامنغو، وخوض منافسات كأس ليبيرتادوريس في ملعب ماراكانا عندما يكون ممتلئا”.

وكان نيمار قد أعرب عن رغبته في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي في ارتداء قميص فلامنغو وذلك خلال مباراة خيرية في ملعب ماراكانا الأسطوري نظمها اللاعب السابق زيكو، أحد أهم أيقونات النادي البرازيلي.

ومن جانبه، أعرب نادي فلامنغو عن امتنانه لنجم المنتخب البرازيلي وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” متمنيا له عيد فصح سعيد.

وكشف نيمار خلال المقابلة أن علاقته بنادي سانتوس، الذي ترعرع فيه كلاعب يافع والذي تجمعه به حاليا مشكلات قانونية عديدة، لا تمر بأفضل لحظاتها.

وأضاف قائد المنتخب البرازيلي: “أحترم سانتوس وأحبه كثيرا، عائلتي كلها من أنصار سانتوس، ولكن هناك الجانب السيئ أيضا، لقد لجأوا إلى القضاء لمواجهتي وهو أمر لا يمكنني أن أفهمه حتى الآن”.

واستطرد: “لقد قالوا إنه كان ينقصني أن أسجل هدفا في مرماي في نهائي مونديال الأندية عام 2011 أمام برشلونة”.

يذكر أن النادي الكتالوني فاز بتلك المباراة برباعية نظيفة عندما كان نيمار لا يزال لاعبا في صفوف سانتوس.