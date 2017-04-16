لماذا يسجّل ريال مدريد دائمًا في الوقت القاتل؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أثارت الأهداف التي سجلها ريال مدريد مؤخرًا خلال الدقائق الأخيرة من مبارياته الكثير من الجدل بين عشاقه حول العالم بشأن أسباب ذلك، لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية أوضحت الأسباب في تقرير مفصل.

وقالت الصحيفة اليوم الأحد إن إيمان المدرب زين الدين زيدان بلاعبيه وروحهم المعنوية العالية من أهم الأسباب في تسجيل الأهداف التي تهز الشباك في الأوقات الحاسمة.

واعتقد الجميع أن ريال مدريد تعادل بهدفين لمثلهما مع مضيفه سبورتنغ خيخون على ملعب إلمولينون يوم السبت لكن إيسكو المتألق سجل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليثبت أن قائده سيرجيو راموس ليس الوحيد القادر على تسجيل الأهداف الحاسمة.

وسبق لراموس أن سجل العديد من الأهداف الحاسمة برأسه في الأوقات القاتلة ثم فعل غاريث بيل وألفارو موراتا نفس الشيء.

وبات عدد الأهداف القاتلة التي يسجلها ريال مدريد بعد الوقت الأصلي للمباراة 13 هدفًا هذا الموسم وذلك بفضل القوة الذهنية والروح الهائلة التي لا تقهر للاعبين.

قصة الأهداف القاتلة

بدأت الأهداف القاتلة هذا الموسم في أغسطس الماضي عندما سجل راموس هدفًا في الدقيقة 93 في كأس السوبر الأوروبية ليفرض الوقت المحتسب بدل الضائع على المباراة.

وكانت هناك مباريات مماثلة في كأس الملك، حيث سجل لوكاس فازكيز هدفًا قاتلًا أمام سيلتا فيغو على ملعب بالايدوس وكريم بنزيما أمام إشبيلية.

وأمام سبورتنغ خيخون تحرك إيسكو (24 عامًا) في كل أرجاء الملعب وصنع العديد من الفرص لزملائه وسجل هدفين ببراعة.

وهدفه الثاني الحاسم حيث جاء في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر تسديدة من حافة منطقة الجزاء داخل شباك الحارس إيفان كويار.