تعادل فالنسيا وإشبيلية.. تعرف على ترتيبهما في الدوري الإسباني

المصدر: مدريد - إرم نيوز

سقط فريق إشبيلية في فخ التعادل السلبي أمام فالنسيا خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم والتي شهدت أيضًا فوز إسبانيول على ليغانيس 1/0.

وفشل فريقا إشبيلية وفالنسيا في استغلال كافة الفرص التي أُتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع كما رفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

يذكر أن هذا التعادل هو الثامن لإشبيلية هذا الموسم مقابل الفوز في 18 مباراة وخسر في 6، فيما يعد هذا التعادل هو السابع لفالنسيا هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في 14 مباراة.

وفي المباراة الثانية، اقتنص فريق إسبانيول فوزًا مثيرًا من ملعب مضيفه ليغانيس 1/0.

ويدين إسبانيول بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البرازيلي ليوناردو بابتيستاو الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 92.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع وتجمد رصيد ليغانيس عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

وخلال مشواره في الموسم الحالي حقق إسبانيول 13 انتصارًا و10 تعادلات مقابل 9 هزائم، فيما فاز ليغانيس 6 مرات مقابل 9 تعادلات و17 هزيمة.