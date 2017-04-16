إيسكو المتألق.. هل يعود لتشكيلة ريال مدريد الأساسية؟

المصدر: مدريد - إرم نيوز

تلقى إيسكو لاعب وسط ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم دفعة كبيرة لاقتناص مكان في التشكيلة الأساسية لمدربه زين الدين زيدان بفضل تألقه أمام سبورتنغ خيخون أمس السبت.

وسجل الدولي الإسباني هدفين في فوز ريال مدريد 3/2 على ملعب إلمولينون وكان أفضل لاعب في المباراة بفضل مراوغاته الرائعة.

ومنح الفوز الفرصة لريال مدريد للحفاظ على فارق الثلاث نقاط مع برشلونة حامل اللقب في السباق على صدارة الدوري.

ورغم موهبته الكبيرة؛ إلا أنه وجد نفسه يشارك كبديل معظم الموسم حيث بدأ 4 مرات في آخر 12 مباراة في الدوري ودخل التشكيلة الأساسية في 15 مباراة طوال الموسم بالدوري.

وخاض إيسكو 77 دقيقة فقط مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا خلال مباراتين لكن بعد التألق أمام سبورتنغ خيخون ربما ينال فرصة البدء أمام بايرن ميونخ في إياب دور الـ 8 يوم الثلاثاء المقبل.

ويملك ريال مدريد أفضلية الفوز 2/1 في ميونخ بالذهاب ومع غياب الجناح الأيمن غاريث بيل عن المباراة للإصابة ربما يبدأ إيسكو.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن ريال مدريد يريد تمديد عقد إيسكو الذي ينتهي في يونيو 2018.

وقال إيسكو عقب الفوز على سبورتنغ خيخون “قلت دائمًا بوضوح إني أريد البقاء هنا لسنوات. لا أدري لماذا يستغرب الناس أني أريد خوض مباريات أكثر. سأتخذ مع النادي القرار الصحيح”.

وتحرك اللاعب البالغ عمره 24 عامًا في كل أرجاء الملعب أمام سبورتنغ خيخون وصنع العديد من الفرص لزملائه وسجل مرتين ببراعة.

وكان هدفه الأول جميلًا حيث تناقل الكرة مع زملائه في لمسات سريعة وتخلص من مدافعيْن اثنين قبل أن يسدد في سقف الشباك.

وهدفه الثاني كان حاسمًا حيث جاء في الدقيقة الأخيرة عبر تسديدة من حافة منطقة الجزاء داخل شباك الحارس إيفان كويار.

واعترف زيدان بأنه غير سعيد لعدم منحه إيسكو المزيد من الوقت في المباريات هذا الموسم.

وقال المدرب الفرنسي “أشعر بعدم العدل تجاه كل اللاعبين غير المشاركين في المباريات. لكنه (إيسكو) لاعب رائع وأظهر ذلك. ريال مدريد هو مكانه”.

ويملك زيدان الفرصة في تعديل الوضع في الأسابيع المقبلة حيث يملك إيسكو بفضل تألقه الحالي القدرة على مساعدة ريال مدريد للمنافسة على لقبي الدوري ودوري الأبطال.