ليونيل ميسي يتحدى الفيفا ويرفض الاعتذار

المصدر: نورالدين ميفراني وأحمد نبيل - إرم نيوز

ذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر عدم السفر لزيوريخ السويسرية يوم 4 مايو القادم لحضور جلسة الاستئناف التي رفعها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لتقليص مدة عقوبته البالغة 4 لقاءات.

وأعلن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن الفيفا سيقلص العقوبة في حال حضور ميسي الجلسة القادمة وتقديمه اعتذارا على شتمه للحكام وقد يشمل الإيقاف اللقاءات الودية القادمة للمنتخب الأرجنتيني مما يجعل اللاعب يعود سريعًا.

وغاب ميسي مع لاعبي برشلونة عن حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم في بداية السنة الحالية وهو القرار الذي لم يعجب المسؤولين الجدد وربما يكون نجم برشلونة يؤدي ثمن الغياب.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الخامس في التصفيات وهو مركز لا يؤهل مباشرة للنهائيات وسيواجه منتخب الأوروغواي في الجولة القادمة في لقاء قوي خارج ملعبه.

وأعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) الشهر الماضي إيقاف قائد الأرجنتين لـ 4 مباريات رسمية دولية بداية من مواجهة بوليفيا الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا بعدما وجه سبابًا للحكم الرابع.

وذكرت محطة “كوب” الإذاعية الإسبانية نقلًا عن كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة أن ميسي ليس لديه أي نية لحضور جلسة الاستماع وأنه لن يعتذر عن سلوكه.

وقال الفيفا في بيان إن سبب الإيقاف يرجع “لتوجيه (ميسي) كلمات مهينة للحكم المساعد” خلال الفوز 1/0 على تشيلي بتصفيات أمريكا الجنوبية”.

ولم يعترف ميسي بالخطأ حينها ما دفع الفيفا للتدخل بفرض هذه العقوبة الاستثنائية لكن مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني وضعوا خطة من أجل تخفيف العقوبة على قائد المنتخب لكن يبدو أنهم ليسوا بحاجة للجوء لذلك.