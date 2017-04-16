تعرّف على موقف بيل من مواجهتي ريال مدريد مع بايرن ميونخ وبرشلونة

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير صحفية إسبانية، إن نادي ريال مدريد قرر عدم الدفع بغاريث بيل جناح الفريق خلال مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وحقق ريال مدريد الفوز ذهابا في أيانز أرينا بهدفين لهدف واحد.

ويرغب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في تجنب عدم تفاقم إصابة اللاعب للدفع به خلال الكلاسيكو أمام برشلونة الأسبوع المقبل.

وتجددت إصابة بيل في عضلة الساق اليمنى خلال الفوز 2/1 على بايرن ميونخ الألماني لذلك تم استبداله.

وغاب بيل عن مواجهة ريال مدريد مع سبورتنغ خيخون بالدوري الإسباني.

يذكر أن ريال مدريد يواجه شهرا حاسما مع انطلاق ابريل الجاري حيث خاض مواجهتين أمام أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، وتنتظره مواجهتان أخريتان مع برشلونة وبايرن ميونخ مجددا.