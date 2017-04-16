ما سر احتفال إيسكو بلغة الإشارة؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

كشف فيديو تداوله عشاق ريال مدريد عن سر احتفال لاعب وسط ريال مدريد إيسكو بلغة الإشارة، عقب قيادة فريقه لفوز صعب وغال على مضيفه سبورتنغ خيخون بنتيجة 3-2، أمس السبت، في المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وظهر في الفيديو إيسكو يقوم بالتوقيع على بعض صوره لجمهوره، وطلبت منه فتاة عمل حركة بالإشارة من أجل والديها الفاقدين للنطق، ليسألها ماذا تعني، فقالت له “تعني أحبك”، وبالفعل عقب هدفه الحاسم أهداها الاحتفال على طريقتها.

قبل المباراة طفلة تطلب من ايسكو عمل حركة من أجل والديها الفاقدين للنطق ويسألها ماذا تعني ؟ فتقول له تعني “احبك” ، ايسكو اهداها الهدف ???????????? pic.twitter.com/7AqMv8A7Kx — الكرة الاسـبانية (@Liga4Arabia) April 15, 2017

ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 75، وحول ريال مدريد الذي لعب دون أغلب أساسييه، تأخره مرتين، إذ تقدم خيخون في الدقيقة الـ 14 عن طريق دوخي كوب، قبل أن يتعادل إيسكو في الدقيقة الـ 17.

وبعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني سجل ميكل فيسجا الهدف الثاني لأصحاب الأرض، لكن رأسية ألفارو موراتا أعادت المباراة إلى نقطة الصفر في الدقيقة الـ 59.

ومع اعتقاد الجميع أن ريال مدريد خسر نقطتين مهمتين في سبيل فوزه باللقب، فاجأ إيسكو الجميع في الدقيقة الـ 90 بتسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك خيخون معلنة تفوق ريال مدريد.