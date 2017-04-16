سر زيارة كريستيانو رونالدو السريعة إلى مراكش

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، بزيارة سريعة لمدينة مراكش المغربية ليلتحق بوالدته وابنه وعائلته المتواجدين في مراكش منذ أسبوع تقريبا.

واستغل رونالدو غيابه عن لقاء سبورتينغ خيخون، والذي كان بقرار من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لمنح بعض لاعبيه الراحة قبل لقاء العودة أمام بايرن ميونخ، الثلاثاء المقبل.

من جهة أخرى، ذكر موقع “دون بالون”، أن الرئيس فلورنتينو بيريز يفكر في بيع النجم البرتغالي نهاية موسم 2018-2019، إذ سيبلغ وقتها 34 عاما، ولن يكون قادرا على اللعب بالمستوى الحالي نفسه.

وحسب الموقع، فرغم تجديد النجم البرتغالي لعقده مع ريال مدريد حتى 2021 مع إمكانية تمديده لموسم إضافي، لكن الرئيس الملكي لا يفكر في الإبقاء على نجمه حتى نهاية عقده.

ويفكر النجم الأول في العالم لعاما 2016 في البقاء في الملاعب حتى بلوغه 40 عاما، ويأمل في إنهاء مشواره في الولايات المتحدة الأمريكية لكن بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في 2022.

ويبدو الدوري الصيني الممتاز محطة جيدة في مسيرة النجم البرتغالي، حيث تسعى أندية صينية لضمه ومنحه أجرا خرافيا، وقد يلعب هناك موسمين قبل تحقيق رغبته في اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية.