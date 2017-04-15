إيسكو يهاجم جماهير ريال مدريد

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

انتقد الدولي الإسباني إيسكو بعض الجماهير التي تستغرب رغبته في البقاء لمزيد من السنوات مع ريال مدريد رغم تألقه اللافت وقيادة فريقه لفوز مثير 3/2 على سبورتنغ خيخون السبت.

وسجل إيسكو هدفين أحدهما في اللحظات الأخيرة ليقود النادي الملكي للفوز على مضيفه ويبتعد في صدارة الليغا بفارق 6 نقاط مؤقتًا عن برشلونة.

ويتردد منذ فترة طويلة أن إيسكو يريد الرحيل عن النادي الملكي ويسعى تشيلسي ومانشستر سيتي وآرسنال للتعاقد مع اللاعب وكذلك برشلونة حامل لقب الليغا.

وقال إيسكو في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أوضحت دائمًا أني أريد البقاء هنا لسنوات قادمة ولا أدري لماذا البعض يستغرب هذه الرغبة. أريد البقاء لسنوات واللعب لفترات أطول وأنا النادي سنتخذ القرار الصحيح”.

ومع ذلك أبدى إيسكو امتعاضه من الجلوس بديلًا في المباريات قائلًا: “بديل؟ زيدان يضع التشكيلة الأساسية والفوز دليل على أنه يؤدي دوره بشكل جيد للغاية وأنا أعلم أنني في أفضل فريق في العالم”.

وأضاف إيسكو الذي شارك أساسيًا أمام خيخون: “أحاول أن أقوم بمهمتي بإضافة شخصيتي على الأداء”.