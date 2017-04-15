أتلتيكو مدريد يهزم أوساسونا ويضيع ركلتي جزاء في دقيقتين

المصدر: مدريد - إرم نيوز

تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه أوساسونا 3/0 اليوم السبت في المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب فيسنتي كالديرون تقمص المهاجم البلجيكي الدولي يانيك فيريرا كاراسكو دور البطولة في صفوف أتلتيكو مدريد وسجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين 30 و47 وتكفل المدافع البرازيلي فيليبي لويس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة أهدر كاراسكو وتوماس تييي بارتي ضربتي جزاء لأتلتيكو مدريد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث وظل أوساسونا في المركز العشرين الأخير برصيد 17 نقطة.