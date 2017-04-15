إيسكو يقود ريال مدريد لعبور خيخون والابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

قاد لاعب الوسط الشاب إيسكو فريقه ريال مدريد لفوز صعب على مضيفه سبورتينغ خيخون 3/2 اليوم السبت في المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى فاز ديبورتيفو لاكورونا 2/0 على مالاغا.

وعلى ملعب ألمولينون كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل 2/2 ولكن إيسكو تقمص دور البطولة في الدقيقة الأخيرة من المباراة وخطف هدف الفوز القاتل لريال مدريد.

وتقدم خيخون مرتين خلال المباراة ولكن ريال مدريد نجح في إدراك التعادل في كلتا المرتين قبل أن يحصد النقاط الثلاث بهدف إيسكو، حيث افتتح المهاجم الكرواتي دوغي كوب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 ولكن بعد 3 دقائق فقط أدرك إيسكو التعادل لريال مدريد.

وأضاف ميكيل فيسكا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 ولكن بعد 9 دقائق فقط أدرك ألفارو موراتا التعادل للنادي الملكي.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة فاجأ إيسكو الجميع بهدف قاتل لريال مدريد عبر تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وحقق ريال مدريد الفوز في مباراة اليوم بعد تعادله في الجولة الماضية مع اتلتيكو مدريد 1/1.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 75 نقطة بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه ريال سوسييداد.

وتأزم الموقف بشكل أكبر بالنسبة لخيخون حيث يحل الفريق في المركز الثالث من القاع برصيد 22 نقطة.

وافتقد ريال مدريد جهود كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وغاريث بيل وداني كارفخال وكايلور نافاس وبيبي ورافابيل فاران.