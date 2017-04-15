كيف ردّ كريستيانو رونالدو على اتهامه بـ”الاغتصاب”؟

المصدر: مدريد - إرم نيوز

وصفت شركة “جيستيفوت”، وكيلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، التقرير الذي نشرته صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، أمس الجمعة، حول وجود “اتهامات مزعومة بالاغتصاب”، وفقًا لروايتها، ضد اللاعب في 2009، أي منذ نحو 8 سنوات بأنها “فبركة صحفية محضة”، مؤكدة أن اللاعب سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الصحيفة.

وأوضحت الشركة في بيانها أن “الأمر كله لا يتعدى فبركة صحفية، لم يتم الكشف عن هوية الضحية المزعومة لتأكيد الواقعة، والأمر كله تم بناؤه على مستندات غير موقعة ومتضاربة للغاية وتستند إلى رموز بين محامين لم يذكروا اسم كريستيانو، بالإضافة إلى خطاب مفترض أرسلته الضحية المزعومة، لكن لم يصله (المهاجم البرتغالي) أي شيء مطلقًا”.

وأضاف: “تقرير دير شبيغل مزيف وكاذب، وكريستيانو سيتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه المؤسسة الإعلامية، والاتهام بجريمة اغتصاب أمر مقزز ومهين ولا يمكن تركه دون عقاب”.

وكانت صحيفة “دير شبيغل”، قالت إن النجم البرتغالي اضطُر لدفع 375 ألف دولار لامرأة لتفادي اتهامها له أمام القضاء الأمريكي بالاغتصاب.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثائق متعلقة بتسوية بين الطرفين خارج نطاق القضاء وتم تسريبها من خلال موقع “فوتبول ليكس”، تؤكد أن السيدة تعهدت بعدم فضح ما حدث فجر 13 يونيو 2009 في غرفة بأحد الفنادق الفاخرة بمدينة لاس فيغاس في ضيافة النجم البرتغالي.

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أنه بعد طلب تصريحات من اللاعب حول هذه الواقعة، رفض المحامي الألماني للاعب، يوهانس كريلي، هذه الاتهامات بشكل قاطع، محذرًا من أنه سيتخذ الإجراءات القانونية للحفاظ على الحقوق الشخصية لموكله.

وتم توقيع الاتفاق الذي تشير إليه “دير شبيغل” في يناير 2010 بواسطة المحامي البرتغالي لرونالدو، كارلوس أوسوريو دا كاسترو، وبوساطة من عناصر قضائية في ولاية نيفادا.

وتمت الإشارة في الوثائق إلى اللاعب بـ”السيد د.”، بينما تمت الإشارة لضحيته المزعومة بـ”السيدة ك” واستبق قسم التحرير بالجريدة بنشر هذه المعلومات، المتعلقة بسيدة من مدينة لاس فيغاس كانت تبلغ من العمر حينها 20 عامًا، الجمعة قبل صدورها في العدد الصادر السبت.

وأكدت “دير شبيغل” أنها توصلت للهوية الحقيقية للسيدة، والتي تمتلك أيضًا خطابًا من ست أوراق أرسلته حينها لرونالدو، تصف فيه ما حدث بينهما بالتفصيل في تلك الليلة.