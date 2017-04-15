أنتونيلا تؤكد اقتراب ميسي من تجديد عقده

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

كشفت أنتونيلا روكوزو، صديقة النجم ليونيل ميسي، عن اقترابه من توقيع عقد جديد مع فريقه برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني، دون أن تدري.

إذ بدأت أنتونيلا مشروعا جديدا في المدينة الإسبانية، ما يعني استمرار إقامتها في برشلونة وعدم رحيل زوجها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مانشستر سيتي، الذي يقوده بيب غوارديولا.

وستتعاون أنتونيلا مع صوفيا بالدي، زوجة لويس سواريز، في افتتاح متجر جديد للأحذية في برشلونة وهذا يعطي مؤشرا جديدا أكيدا على بقاء ميسي في برشلونة رغم الصعوبات التي يعاني منها بسبب الضرائب.

Happy Easter ????. Final countdown!!#atuspies ????BARCELONA #shoes???? A post shared by Sarkany Barcelona (@sarkany.es) on Apr 13, 2017 at 9:58am PDT

وتردد مؤخرا أن ميسي سيرحل عن برشلونة، لكن بعد هذه الأنباء تأكد بقاؤه رغم تراجع نتائج الفريق واقتراب خروجه من دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة الكبيرة بثلاثية نظيفة على أرض يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الثمانية للبطولة، يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن يتزوج ميسي وأنتونيلا في يوم عيد ميلاد النجم الأرجنتيني في شهر يونيو/حزيران المقبل، وهو اليوم الذي سيكمل فيه “البرغوث” الثلاثين من عمره.