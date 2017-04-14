هل أفلت رونالدو من جريمة اغتصاب في 2009 ؟

المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

كشفت صحيفة ألمانية استنادا على وثائق سربها موقع ” فوتبول ليكس ” حول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، عن فضيحة مدوية أكدت من خلالها أن أفضل لاعب في العالم أفلت من العقاب في قضية اغتصاب بعد تسوية مع فتاة أمريكية اتهمته في 2009 واضطر لدفع مبلغ مالي كبير لضمان سكوتها بعد سنة من الحادثة.

وجاء في المعطيات أن النجم البرتغالي التقى الفتاة الأمريكية خلال عطلته في لاس فيغاس بأحد الفنادق الفخمة يوم 13 تموز / يوليوز 2009 قبل أيام من توقيعه العقد مع ريال مدريد وهناك قام باغتصابها.

ودفع النجم البرتغالي سنة 2010 مبلغا ماليا وصل 258172 يورو للفتاة لضمان سكوتها وتمت تسوية قانونية بحضور ممثل عن ولاية نيفادا في 12 كانون الثاني / يناير 2012 تلتزم خلالها الفتاة بالصمت وإتلاف كل الوثائق المتعلقة بالملف وتسحب كل الشكاوي ضده وعدم الكشف عن أسماء الأشخاص الحاضرين في التسوية .

وحاولت صحيفة ” دير سبيجل ” الاتصال بالنجم البرتغالي لكنها لم تنجح، ونفى أحد محاميه كل الاتهامات وقال :” بتقييم الأسئلة المطروحة كل الاتهامات باطلة وموكلي يحتفظ بحقه في متابعة كل المعلومات الخاطئة التي تمس حياته الشخصية .”

كما رفض كارلوس أوزوريو محامي النجم البرتغالي الذي يوجد اسمه على وثائق التسوية مع الفتاة، الحديث للصحيفة الألمانية .