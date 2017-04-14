مرشح جديد لتدريب برشلونة

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن اللاعب السابق للفريق أوسكار غارسيا والمدرب الحالي لفريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، دخل دائرة المرشحين لخلافة الإسباني لويس إنريكي في برشلونة خاصة بعد الهزيمة أمام يوفنتوس 3/0 في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم الترشيحات تصب في صالح خوان كارلوس إنزوي لخلافة إنريكي وظهر مؤخرًا في موقع المدرب الأول من خلال ظهوره بشكل لافت في دكة البدلاء وحديثه مع المدربين المنافسين واللاعبين، لكن الهزيمة أمام يوفنتوس قد تجعل إدارة الفريق تغيّر مخططاتها نحو مدرب جديد.

ويملك أوسكار غارسيا البالغ من العمر 43 عامًا على بعض الصفات التي تؤهله لقيادة برشلونة، حيث أنه سبق وأن لعب للفريق الثاني 3 مواسم سجل خلالها 23 هدفًا، كما لعب في صفوف الفريق الأول من 1993 إلى 1999 وسجل 21 هدفًا وكان يلعب في وسط الميدان والهجوم.

وانتقل غارسيا نحو فالنسيا ثم عاد لإسبانيول وأنهى مشواره كلاعب في صفوف فريق لييدا في 2005.

ودرّب غارسيا الفريق الثاني لبرشلونة ما بين 2010 و2012 ثم رحل لتحمل مسؤولية عدة فرق، ويدرب حاليًا فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي منذ يناير 2016 وقاده للفوز بالدوري النمساوي الممتاز ويتصدر الدوري ومرشح للقب جديد.