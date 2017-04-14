سبب تواجد كشاف ريال مدريد في مباراة بروسيا دورتموند وموناكو

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير صحفية بريطانية، إن ريال مدريد أرسل كشافًا لحضور مباراة بروسيا دورتموند وموناكو في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت على ملعب سيغنال أدونا بارك.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” فإن كشاف ريال مدريد كان مكلفًا بمتابعة الثنائي كيلين مبابي لاعب موناكو، وعثمانو ديمبلي لاعب بروسيا دورتموند.

وأبدى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اهتمامًا كبيرًا بالموهبتين الفرنسيين.

وقدم الثنائي مباراة كبيرة بالذات مبابي الذي هزّ الشباك، وكان مؤثرَا للغاية.

ويعد مبابي واحدًا من بين أكثر المواهب طلبا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، كما يحظى ديمبلي أيضًا بمتابعة كبيرة من جانب أندية إنجليزية.

وسيضطر ريال مدريد لخوض سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بقوة، خاصة مع تقارير تفيد برغبة نجميه ايسكو وخاميس رودريغز الرحيل عن سانتياغو برنانبيو.