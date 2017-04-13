راموس يتراجع ويكشف عن مشواره بعد الاعتزال

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تراجع سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، عن خططه المستقبلية بعد الاعتزال والاتجاه إلى التحكيم رغم أنه سار في هذا الطريق طويلا ليقرر الاتجاه إلى التدريب.

وخطى مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا خطوات كبيرة نحو امتهان التحكيم بعد اعتزاله وحصل على رخصة ممارسة هذه المهنة إلى جوار زميله جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، والذي يثير معه الكثير من الجدل في الأوساط الكروية الإسبانية.

لكن في حوار مع خورخي فالدانو مع شبكة BeIN التلفزيونية، قال مدافع إشبيلية السابق: “أريد أن أكون مدربا في المستقبل.. التدريب شيء يناسب طريقة تفكيري”.

وأضاف راموس الذي أكمل عامه 31 نهاية الشهر الماضي: “أضع تحديا مثلما أفعل وأنا لاعب رغم أنها ستكون مرحلة مختلفة في حياتي”.

وسجل راموس سبعة أهداف في الدوري هذا الموسم وهز الشباك في وقت متأخر أمام برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا وريال بيتيس وشارك في ثماني مباريات كاملة في آخر خمسة أسابيع منها مواجهتان لمنتخب إسبانيا ضد إسرائيل وفرنسا الشهر الماضي، لكنه غاب على مباراة آلافيس للراحة.

وتألق الدولي الإسباني في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف على أرض بايرن ميونخ في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.