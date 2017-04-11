ميسي يتصدر قائمة هدافي أوروبا ورونالدو الأخير

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

لم يسجل ليونيل ميسي مع برشلونة في الليغا في المرحلة الماضية، يوم السبت الماضي، إثر الخسارة بهدفين نظيفين أمام مالاغا في ملعب لاروساليدا، ليصبح قائد الأرجنتين في موقف صعب في المنافسة الشرسة على التتويج بالحذاء الذهبي.

ورغم ذلك يتصدر ميسي الذي سيبلغ الثلاثين من عمره بعد شهرين، قائمة هدافي أوروبا برصيد 27 هدفًا، لكنه يتساوى مع الهولندي باس دوست، مهاجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الذي سجل “هاتريك” هذه الجولة ليتساوى مع ميسي ولكل منهما 54 نقطة.

وسجل دوست، الذي انضم للفريق البرتغالي من فولفسبورغ الألماني الموسم الماضي، ثلاثية في مرمى بوافيستا خلال الفوز الكبير بأربعة أهداف نظيفة.

ويحتل المركز الثالث البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، (26 هدفًا)، ثم بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم بروسيا دورتموند، (25) ثم لويس سواريز (24)، والبوسني إدين دزيكو، مهاجم روما، (24)، بينما يأتي كريستيانو رونالدو في المركز 14 برصيد 19 هدفًا فقط.

المتنافسون على جائزة الحذاء الذهبي:

1-ليو ميسي (برشلونة) 27 هدفًا 54 نقطة

2- باس دوست (سبورتينغ) 27 هدفًا 54 نقطة

3- ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 26 هدفًا 52 نقطة

4- أوباميانغ (بروسيا دورتموند) 25 هدفًا 50 نقطة

5- لويس سواريز (برشلونة) 24 هدفًا 48 نقطة

6-دزيكو (روما) 24 هدفًا 48 نقطة

7- بيلوتي (تورينو) 23 هدفًا 43 نقطة

8- موديست (كولونيا) 23 هدفًا 46 نقطة

8- روميلو لوكاكو (ايفرتون) 23 هدفًا 46 نقطة

10- إدينسون كافاني (سان جيرمان)29 هدفًا 43.5 نقطة

11- غونزالو هيغواين (يوفنتوس) 21 هدفًا 42 نقطة

12- ماورو إيكاردي (إنتر ميلان) 20 هدفًا 40 نقطة

13- ميرتينز (نابولي) 20 هدفًا 40 نقطة

14 – كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 19 هدفًا 38 نقطة