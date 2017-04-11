رسميًا.. إيقاف نيمار ثلاث مباريات وغيابه عن الكلاسيكو

المصدر: إرم نيوز

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، لمدة 3 مباريات، مما يعني غيابه عن مواجهة ريال مدريد في الدوري.

وكان نيمار قد طرد خلال مواجهة فريقه ضد مالاغا في المباراة التي خسرها البلوغرانا بنتيجة 2-0 يوم السبت، بعد أن تحصل على البطاقة الصفراء الثانية في الشوط الثاني.

نيمار كان من المفترض أن يتم إيقافه لمدة مباراة واحدة، لكن الاتحاد شاهد طريقته في السخرية من الحكم عقب الطرد وتصفيقه له مما دفعه لزيادة العقوبة للاعب.

وحصل نيمار على البطاقة الصفراء الأولى لتعطيل اللعب أثناء ركلة حرة لملقة حيث كان يربط حذاءه أمام الكرة، ثم نال بطاقة أخرى لارتكاب مخالفة ضد روبرتو روساليس.

وكانت هذه أول بطاقة حمراء في مسيرة نيمار مع برشلونة والأولى بشكل عام للفريق هذا الموسم.

وبذلك الإيقاف سيغيب نيمار عن مباريات أوساسونا وريال سوسيداد وريال مدريد في الدوري.

وكان إنريكي قد صرح في وقت سابق قائلًا: “الأمر غريب أن فريقًا مثلًا لا يركل الأشخاص يحصل على بطاقات صفراء كثيرة كالتي نحصل عليها حاليًا”.

كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، قد يغيب أيضًا عن مواجهة برشلونة يوم 23 أبريل المقبل وذلك بعدما حصل على 4 بطاقات صفراء في الدوري هذا الموسم، وبالتالي قد يتم إيقافه لمباراة وحيدة، وذلك في حالة حصوله على الإنذار الخامس ضد سبورتنغ خيخون في الدوري خلال المباراة المقبلة.

نيمار شارك خلال الموسم الجاري في 38 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 24 أخرى.