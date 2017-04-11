تقارير تكشف موقف ليفاندوفيسكي من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي غادر مران فريقه بايرن ميونخ اليوم إثر تجدد شكواه من إصابة في الكتف، وذلك قبل يوم واحد من مواجهة النادي البافاري لنظيره الإسباني ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وطبقًا لما أوردته صحيفتا “تي زد” و”بيلد” الألمانيتان، ترك ليفاندوفيسكي تدريبات بايرن ميونخ عقب 15 دقيقة من بدايتها.

وتعرض المهاجم البولندي، هداف الدوري الألماني “بوندسليغا”، برصيد 26 هدفًا، لكدمة في الكتف الأيمن خلال المباراة، التي فاز فيها بايرن ميونخ 4 / 1 على بروسيا دورتموند يوم السبت الماضي.

ولم يخض ليفاندوفسكي تدريبات فريقه الجماعية أمس الإثنين، كما أنه تدرب لـ 15 دقيقة بحرص شديد اليوم قبل أن يغادر المران.

وأشارت “بيلد” إلى أن بايرن ميونخ يرغب في الدفع بمهاجمه البولندي لبعض الوقت في مباراة الغد، ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن خطورة تفاقم الإصابة تفرض نفسها بشكل كبير.

ويستضيف بايرن ميونخ على ملعبه أليانز أرينا غدًا الأربعاء منافسه ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، على أن تلعب مباراة الإياب الأسبوع القادم في العاصمة الإسبانية مدريد.