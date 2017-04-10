ماركا تكشف عقوبة نيمار وتؤكد غيابه عن الكلاسيكو

المصدر: إرم نيوز

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الإثنين، إن المهاجم البرازيلي نيمار، سيغيب عن مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو في الـ 23 من أبريل الجاري.

وأكدت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن نيمار سيتعرض لعقوبة الإيقاف 3 مباريات: واحدة بسبب البطاقة الحمراء واثنتان بسبب استهزائه من الحكم الرابع.

وتعرض نيمار للطرد خلال مواجهة مالاغا في الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

وقد تعلن لجنة المنافسات بالدوري الإسباني عن العقوبة النهائية لنيمار غدًا الثلاثاء.

ويعد اللاعب البرازيلي أول لاعب من برشلونة يتعرض للطرد هذا الموسم في الدوري الإسباني.