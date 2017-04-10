باريس سان جيرمان يستهدف موهبة ريال مدريد

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

يقدم الشاب ماركوس يورينتي متوسط ميدان ريال مدريد المعار لديبورتيفو ألافيس موسمًا رائعًا في الدوري الإسباني، وهو ما دفع الصحافة المدريدية لانتقاد الفرنسي زين الدين زيدان الذي فرّط في بديل جيد ومميز للبرازيلي كاسيميرو.

وشارك يورينتي في 31 مباراة في الدوري الإسباني ومنح لزملائه 6 تمريرات حاسمة، بالإضافة لأنه يعد أفضل متوسط ميدان دفاعي استرجع كرات من المنافسين في وسط الملعب.

ودخل باريس سان جيرمان دائرة المتنافسين لضم الشاب البالغ من العمر 21 عامًا.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية استعداد إدارة الفريق الباريسي لدفع 60 مليون يورو لضم موهبة ريال مدريد.

ويرغب الفريق الفرنسي في جلب لاعب آخر من ريال مدريد هو الدولي الإسباني إيسكو الذي يستعد لتمديد عقده المنتهي صيف 2018 مع الفريق الملكي.

وتبقى مشكلة الفريق الباريسي في أن يورينتي يرغب في العودة لريال مدريد وينتظر موقف المدرب الفرنسي في الصيف القادم لاتخاذ قرار يهم مستقبله.