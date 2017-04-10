تعرف على ما دار في حافلة برشلونة عقب الخسارة أمام مالاغا

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أهدر برشلونة فرصة ذهبية لاعتلاء قمة الليغا ومواصلة سعيه للاحتفاظ باللقب بخسارته بهدفين نظيفين على أرض مالاغا يوم السبت الماضي حيث لم يستغل الفريق الكتالوني التعادل الإيجابي الذي انتهت عليه قمة مدريد بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

وتحدثت الصحف الإسبانية خاصة الكتالونية منها عن صدمة الفريق بالخسارة من ملقة لكن جوردي جيل الصحفي في “سبورت” فقط كشف تفاصيل رحلة العودة على متن حافلة برشلونة في طريقها للمدينة الساحلية.

ووصف جيل مشهد اللاعبين في الحافلة خلال العودة لبرشلونة حيث قال إن ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو ولويس سواريز قادوا تحقيقا مكثفا مع اللاعبين بعد الهزيمة المفاجئة بينما انزل نيمار الذي طرد خلال المباراة بعيدا عن زملائه متأثرا بالطرد الذي قد يحرمه من المشاركة في الكلاسيكو في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقال جيل “شارك ماسكيرانو وميسي وسواريز في حوار مكثف وجدي بينما جلس باقي اللاعبين يتناولون الطعام بشكل روتيني في الحافلة”.

وذهب جيل إلى حد وصف تفاصيل مذهلة حيث قال إن ماسكيرانو “جلس على طاولة واستعاد المواقف الدفاعية خلال المباراة بواسطة زجاجات المياه قبل أن ينضم له القائد أندريس إنييستا وسيرجيو بوسكيتس مع ميسي وسواريز”.

وأشار التقرير إلى أن نجوم برشلونة سيواجهون صعوبة كبيرة في تصحيح الأخطاء التي وقعت أمام ملقة قبل ساعات على مواجهة يوفنتوس في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال في تورينو.

وبالتأكيد، فإن الهزيمة الثانية في غضون ثلاثة أيام لن ترضي اللاعبين خاصة الثلاثي ميسي وسواريز وماسكيرانو.