رسميًا.. فالنسيا يشتري عقد سيميوني زازا حتى 2021

المصدر: فالنسيا - إرم نيوز

حصل نادي فالنسيا الإسباني على توقيع المهاجم الإيطالي سيموني زازا، لكي يستمر مع الفريق الأول لكرة القدم خلال السنوات الأربع المقبلة.

وانضم زازا إلى النادي الإسباني في يناير الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة، حيث احتفظ فالنسيا بحق شراء اللاعب مقابل 16 مليون يورو، وهو البند، الذي تم تفعيله الآن.

وكان المدير الرياضي لنادي فالنسيا، خوسيه رامون أليسانكو، قد كشف الشهر الماضي أن هناك اتفاقا على انتقال نهائي للاعب لصفوف النادي، وهو ما تم التصديق عليه اليوم الإثنين.

وقال النادي الإسباني في بيان له “سيموني زازا سينتقل إلى فالنسيا نهائيًا في الأول من يوليو بموجب عقد يمتد حتى 2021 طبقًا للشروط، التي تم الاتفاق عليها مع يوفنتوس”.

وأعير زازا (25 عامًا) في النصف الأول من الموسم الجاري لصفوف وستهام الإنجليزي، إلا أنه أخفق في التسجيل خلال المباريات الثمانية، التي خاضها مع هذا الفريق.

وأحرز المهاجم الإيطالي 4 أهداف في 14 مباراة لعبهم مع فالنسيا هذا الموسم، من بينها هدفه في شباك ريال مدريد في فبراير الماضي، بالإضافة إلى هدفيه في شباك غرناطة في المباراة، التي فاز بها فريقه 3/1 أمس الأحد.