روسي يتعرض لرابع إصابة خطيرة في الركبة خلال مسيرته

المصدر: برشلونة – إرم نيوز

تواصل سوء حظ جيوسيبي روسي، لاعب إيطاليا السابق، مع الإصابات إذ أعلن سيلتا فيغو، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم الإثنين، غياب المهاجم عن المنافسات لمدة تصل لسبعة أشهر بعدما تعرض لرابع إصابة خطيرة في الركبة في مسيرته.

وأصيب روسي، البالغ 30 عاما، بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال خسارة سيلتا 2-صفر على ملعبه أمام إيبار، أمس الأحد، بعد ستة أيام من تسجيل أهداف الفوز 3-صفر على لاس بالماس.

وأصيب المهاجم، الذي بدأ مسيرته الاحترافية في مانشستر يونايتد، بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى مرتين في موسم 2011-2012 مع فياريال ومجددا في 2014 مع فيورنتينا.

ولا تزال ملكية روسي تعود لفيورنتينا وبدا أنه في طريقه لاستعادة التألق بعد فترة إعارة ناجحة في ليفانتي الموسم الماضي والتي انتقل بعدها إلى سيلتا فيغو على سبيل الإعارة أيضا.