برشلونة يُعلم لاعبيه السحر (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

استدعى نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، الساحر الشهير دينامو لتعليم لاعبيه بعض حركات السحر والخداع خارج الملعب، رغم أنه تردد أن النادي الكتالوني استخدم السحر من أجل العودة القوية والفوز 6-1 على ضيفه باريس سان جيرمان والتأهل إلى دور الثمانية لدوري الأبطال الشهر الماضي.

ويلعب برشلونة على أرض يوفنتوس في تورينو، غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، لكن ذلك بالطبع ليس له علاقة بالزيارة التي قام بها دينامو إلى كامب نو وجلس مع لويس سواريز وجيرارد بيكيه وجوردي البا ولاعبين آخرين يعلمون السحر.

وقام دينامو بخدعة سحرية مع سواريز وكذلك ألبا، بحضور بيكيه مع سواريز وسيرجيو بوسكيتس مع ألبا، حيث جعل أحد اللاعبين الموجودين على منضدة واحدة يدق على مسمار صلب في قطعة من الخشب وطلب من سواريز ثم ألبا على انفصال أن يكسر المسمار.

وبالطبع لم يحدث ذلك مع ألبا لكنه حدث مع سواريز، لأن دينامو أخبره بسر القوة الداخلية التي تجعله يفعل ذلك عن طريق تجميع كل قواه الجسمانية والعقلية من أجل شيء واحد، هو أن يثني المسمار وقد حدث بالفعل وسط ذهول بيكيه الذي شاهد كل شيء بنفسه.

وفي خدعة أخرى، جعل دينامو، سواريز وألبا يشعران بأن شخصا ما لمس كتفهما الأيسر وهو ما لم يحدث في وجود بيكيه وبوسكيتس الشاهدين على الواقعة.

هذا الأمر ربط بشدة بين ما فعله برشلونة في مباراة سان جيرمان والتواصل التام بين اللاعبين داخل وخارج الملعب، وهذا ما كشف عنه الساحر الشهير.

وقال دينامو: “العمل مع برشلونة منحني فرصة لاستخدام عدد من تقنيات التصور التي قد تبدو غير عادية بعض الشيء للاعبين، ولكن بمجرد أن فتحت لي، وكنت حقا قادرا على إطلاق العنان لبعض الإمكانات التي لم يدركوا أنها لديهم”.