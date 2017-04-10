إصابات الدفاع تهدد نهاية موسم زيدان مع ريال مدريد

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

يواجه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مشكلة في متوسط دفاعه في وقت صعب، إذ سيواجه بايرن ميونخ ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة في الكلاسيكو بعده مباشرة.

ويلعب ريال مدريد لقاء وحيدا في الدوري الإسباني أمام سبورتينغ خيخون بين لقاءات ربع نهائي دوري الأبطال وبرشلونة، وهو ما يشكل عائقا أمام المدرب الفرنسي لإيجاد حلول لمشكلة دفاعية صعبة بعد تأكد غياب البرتغالي بيبي وعدم عودة الفرنسي رافاييل فاران قبل نهاية الشهر الحالي.

وودع المدافع البرتغالي تقريبا ريال مدريد، لكون غيابه عن الملاعب سيستمر ما بين 4 و6 أسابيع، ولن يعود للملاعب قبل نهاية الدوري الإسباني، وحده نهائي دوري أبطال أوروبا قد يجعله يشارك مجددا في حال التأهل.

وربما يكون بيبي ودع رسميا ريال مدريد من خلال لقاء الديربي لكون عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وعبر عن رغبته في البقاء إذ صرح في لقاء حضره برفقة راؤول غونزاليس: “سأنتظر ريال مدريد للدقيقة الأخيرة من عقدي”.

ولن يعود الفرنسي رافائيل فاران سوى في نهاية الشهر الحالي، ولن يكون جاهزا للمشاركة في الكلاسيكو المقرر يوم الـ 23 من نيسان/أبريل الحالي؛ ما يجعل زيدان أمام الاعتماد على العميد راموس وناتشو مع مشكلة أخرى تهددهما وهي الإنذارات.

ويواجه سيرجيو راموس خطر الغياب عن لقاء الإياب أمام بايرن ميونخ، حال حصوله على إنذار في لقاء الذهاب، بينما يواجه ناتشو خطر الغياب عن الكلاسيكو في الدوري الإسباني حال حصوله على إنذار في لقاء سبورتينغ خيخون.

ولا يوجد حل أمام زيدان سوى إشراك راموس أمام بايرن ميونخ في الذهاب، الأربعاء المقبل، بينما تبقى مشكلة ناتشو أخف حيث يكفي عدم إشراكه في لقاء سبورتينغ خيخون السهل على الورق والاعتماد على البرازيلي كاسيميرو في قلب الدفاع.

وتلقى دفاع ريال مدريد 31 هدفا في 30 لقاء بالدوري الإسباني بمعدل هدف واحد في اللقاء، بينما تلقى 12 هدفا في 8 لقاءات في دوري أبطال أوروبا بمعدل بلغ 5.1 هدف في كل لقاء وفي غياب بيبي وفاران تبدو الأمور صعبة على الفريق الملكي في وقت صعب من الموسم.