لماذا يغيّر نيمار أحذيته باستمرار في مباريات برشلونة؟

المصدر: إرم نيوز

استبدل النجم البرازيلي نيمار حذاءه في آخر 6 مباريات مع برشلونة وهو ما طرح علامات استفهام على تصرف اللاعب البرازيلي.

وقالت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية إن نيمار استبدل حذاءه في 6 مباريات خلال المرحلة الحاسمة من هذا الموسم، منها مرتين خلال مواجهة باريس سان جيرمان ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال أوروبا.

وتكرر الأمر أيضًا أمام فالنسيا وإشبيلية وغرناطة، وكذلك أمس أمام مالاغا، في المباراة التي خسرها الفريق الكتالوني 2/0، وشهدت طرد نيمار.

وقلل لويس إنريكي مدرب برشلونة من هذه الحادثة بعد الفوز على إشبيلية يوم الأربعاء الماضي وقال: “لا يوجد داعي لطرح هذه القضية”.

وأضاف: “إنه لا يشعر بالراحة مع هذه الأحذية ويقوم بتغييرها، أنا أفضّل أن يكون خارج الملعب لدقيقة واحدة على أن يلعب 89 دقيقة وهو لا يشعر بالراحة”.

لكن صحيفة ” موندو ديبوريتفو” قالت إن هذه الحالة ربما تكون من أنواع الإعلانات والترويج لشركة (نايكي) المختصة بالمستلزمات الرياضية، والتي ترعى برشلونة وبعض لاعبيه.