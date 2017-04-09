لويس سواريز يطلب شيئًا غريبًا من لاعب مالاغا (صورة)

المصدر: إرم نيوز

كشفت صحيفة “أس” الإسبانية اليوم الأحد تفاصيل المحادثة السرية بين مهاجم برشلونة، لويس سواريز ولاعب مالاغا ساندرو راميريز خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت في الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

وبعد تسجيل راميريز الهدف الأول لمالاغا على برشلونة في الدقيقة 32 احتفل بشكل استفز لاعبي برشلونة، وهو ما دفع سواريز للحديث مع زميله السابق.

،وقالت “أس” إن سواريز همس في أذن راميريز: “لا تنسَ اليد التي أطعمتك”، في إشارة إلى عدم ضرورة الاحتفال بعد الهدف في فريقه السابق.

من جهته ردّ ساندور قائلًا: “مالاغا الآن يطعمني”.

وتغلّب مالاغا على برشلونة 2/0 ليفشل الفريق الكتالوني في معادلة المتصدر ريال مدريد.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا لراميريز الذي انتقل لمالاغا الصيف الماضي قادمًا من برشلونة.

وسجل اللاعب 11 هدفًا وصنع هدفين في 24 مباراة هذا الموسم في بطولتي الدوري والكأس.