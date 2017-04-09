فالنسيا يهزم غرناطة بثلاثية في الدوري الإسباني

المصدر: مدريد – إرم نيوز

تغلب فريق فالنسيا على مضيفه غرناطة 3-1، اليوم الأحد، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويدين فالنسيا بفضل كبير في هذا الفوز لمهاجمه الإيطالي الدولي سيموني زازا الذي سجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين 19 و21.

وتكفل سانتياغو مينا بتسجيل الهدف الثالث لفالنسيا في الدقيقة 55 ثم أحرز المهاجم الأرجنتيني الشاب إزكيل بونسي الهدف الوحيد لغرناطة في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد فالنسيا إلى 39 نقطة في المركز الثاني عشر وظل غرناطة في المركز الثاني من القاع برصيد 22 نقطة بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.

وحقق فالنسيا فوزه الحادي عشر هذا الموسم مقابل ستة تعادلات و14 هزيمة، فيما خسر غرناطة للمرة الـ19 مقابل ثمانية تعادلات وأربعة انتصارات.

وحقق فالنسيا فوزه الثالث على التوالي، بينما لم يذق غرناطة طعم النصر منذ فوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1/2 في أول آذار/مارس الماضي.